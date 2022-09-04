Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum

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Rusya- Ukrayna savaşında açıkça Rusya saflarında bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov iktidarı bırakacağını açıkladı.

PUTİN İLE ARASININ BOZUK OLDUĞU KONUŞULUYOR

Son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasının bozuk olduğu iddia edilen Çeçen lider Ramazan Kadirov Telegram hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrılacağını bildirdi.

"SANIRIM ARTIK İKTİDARI BIRAKMA ZAMANIM GELDİ"

Rusya'nın Ukrayna'yı saldırısın ardından 6 ay geçmişken 45 yaşındaki Ramazan Kadirov, bugün yaptığı paylaşımda, görevine "süresiz ve uzun" bir ara vermeyi planladığını söylerken, "Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi." İfadelerini kullandı. Kadirov'un kovulmadan gitmek istediğini söylediği anda gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

NE ZAMAN İSTİFA EDECEĞİ BELLİ DEĞİL

Bu arada Kadirov'un bundan sonra görevinin ne olacağı veya tamamen emekliye ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞTA RUSYA'YA DESTEK VERMİŞTİ

Kadirov, daha önce 27 Aralık 2021'de Ukrayna'yı işgal etmekle tehdit etmiş, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta, Rusya'ya destek vermişti.