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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum

26.12.2021 14:25
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde gerilen ilişkilere dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD'yi suçlamayı sürdüren Vladimir Putin, "ABD füzelerini Rusya'nın kapısına kadar taşıdı. Rusya füzelerini Meksika veya Kanada'ya yerleştirirse ABD ne hisseder merak ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında bir süredir yaşanan gerilim, ABD ve NATO'nun da devreye girmesiyle iyice tırmanıyor. Rusya'nın aylardır Ukrayna sınırına asker, ağır silah ve ekipman taşıdığına dair haberler, son dönemde bölgede tansiyonu iyiden iyiye artırmıştı.

RUSYA ASKERİ UZMANLARIN TAVSİYELERİNE DAYANARAK ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER ALABİLİR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son gelişmelerle ilgili olarak bugün Rossiya 1 televizyonuna açıklamalarda bulundu. Putin, ABD ve NATO'nun güvenlik garantisi vermeyi reddetmesi halinde Rusya'nın askeri uzmanların tavsiyelerine dayanarak çeşitli önlemler alabileceğini söyledi.

"DİPLOMATİK ÇÖZÜM İÇİN ÇABA GÖSTERECEĞİZ"

Putin, Rusya'nın güvenlik garantileri konulu müzakerelerde olumlu bir sonuç elde etmeye çalışacağını söyledi. Ancak istedikleri 'güvenlik garantilerinin sağlanmaması durumunda' Putin, "O zaman farklı olabilir. Askeri Askeri uzmanlarımızın bana yapacağı öneri ve tekliflere bağlı olacak." dedi. Putin, Rusya'nın konuyla ilgili önerilerini "diplomatik görüşmelerin hukuken bağlayıcı bir sonuca varması" için yaptığını söyledi ve "Bunun için çaba göstereceğiz." dedi.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Putin, 23 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın 'koşulsuz güvenlik sağlama' ihtiyacının karşılanması gerektiğini söylemişti, ABD ile görüşmelerin de bu minvalde şekilleneceğinin sinyalini vermişti. Putin ayrıca, Rusya'nın NATO'nun doğuya doğru daha fazla genişlemesine müsamaha göstermeyeceklerini açıkça belirttiğini söyledi.

"ABD FÜZELERİNİ RUSYA'NIN KAPISINA KADAR TAŞIDI"

Ukrayna ile yaşanan gerginlikle bağlantılı olarak ABD'yi suçlayan Putin, "ABD füzelerini Rusya'nın kapısına kadar taşıdı. Rusya füzelerini Meksika veya Kanada'ya yerleştirirse ABD ne hisseder merak ediyorum" dedi. 17 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya yönelik güvenlik garantilerine ilişkin taslak anlaşmalar yayınlamıştı. Rusya, Ukrayna ve Batı'dan gelen tepkilere ve yaptırım uyarılarına karşın Ukrayna'yı işgal planı yaptığı iddiasını reddetmiş, ABD'yi tansiyonu kasıtlı olarak yükseltmekle suçlamıştı.

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Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Füzelerimizi Meksika ya da Kanada'ya yerleştirirsek ne hissederler merak ediyorum - Son Dakika
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