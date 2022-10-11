Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve diğer kentlere yönelik füze saldırılarına tepkiler sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tansiyonun yükselmesinden ABD'yi sorumlu tuttu.

Lavrov, ABD'nin uzun süredir fiilen Ukrayna savaşına dahil olduğunu söyledi. Lavrov, "Bana göre Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde. Savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor" dedi.

"ABD TEMAS KONUSUNDA HİÇBİR TEKLİFTE BULUNMADI"

ABD'nin Rusya'yla görüşmelere hazır olduğu yönündeki açıklamalarını reddeden Rus bakan, "Bu bir yalan. Temas konusunda hiçbir ciddi teklifte bulunmadılar" diye konuştu. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 toplantısında bir araya gelmesi yönünde bir teklif gelmesi hâlinde ülkesinin bunu değerlendireceklerini de söyledi.

Ukrayna'da en az 19 kişinin hayatını kaybettiği Rus saldırıları sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, gelişmiş hava savunma sistemleri dahil Ukrayna'ya kendisini savunması için gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirmişti.