Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız! - Son Dakika

Rusya Liderleri' adlı yarışmanın bitiş bölümünde konuşan Lavrov, Rusya'nın operasyonu gerçekleştirmekten başka çaresi kalmadığını, bu şekilde Batı'nın Rus karşıtı projesini bozmayı başardıklarını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya'nın Batı ile müttefik olarak dahi işbirliği yapmaya hazır olduğuna dikkat çeken Lavrov, şöyle konuştu:

"Putin'in yönetiminin başlarından yani 2000'lerin başından itibaren Batı'ya karşı açıktık, çeşitli şekillerde, hatta Başkanımızın müttefikliğe yakın olarak tanımladığı şekillerde dahi işbirliği yapmaya hazırdık. Ne yazık ki bu işe yaramadı."

"ABD'YE RAĞMEN MÜZAKERE DEVAM EDİYOR"

"Biz her zaman her türlü soruna diplomatik çözümden yana olduk, Zelenski müzakere önerdiği zaman Başkanımız kabul etti, müzakereler devam ediyor" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna delegasyonu önce müzakerelere müzakere olsun diye başlasa da daha sonra belli bir diyalog gelişti, ancak birilerinin, "büyük bir olasılıkla Amerikalıların, Ukrayna delegasyonunun sürekli olarak elinden tuttuğu ve bana göre kesinlikle asgari düzeyde olan taleplerimizi kabul etmelerine izin vermediği hissi var."

Rus diplomat, "Her şeye rağmen süreç devam ediyor" diye konuştu.

"ZELENSKİ'NİN POLİTİKASINI CİDDİYE ALMAK ZOR"

Lavrov, "Başkan Zelenski, Yahudi asıllıyken nasıl Nazi olabildiğini açıklarken ve bunu tam Ukrayna'nın Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anıtlarının korunmasına ilişkin anlaşmadan (BDT çerçevesinde böyle bir anlaşma vardı) meydan okurcasına çekildiği günlerde söylerken ve bahsettiğim eğilimleri kişisel olarak korurken, bunu çok üzülerek, büyük bir utançla karşılıyorum, Ukrayna yönetiminin politikasını ciddiye almam gerçekten zor" vurgusunu yaptı ve ekledi:

"Aynı şekilde, devlet başkanlığı yetkilerinin ilk aşamasında, tiyatroda oynarken ve dizi çekerken bile Rus dilinin herhangi bir biçimde zarar görebileceğinin aklının ucundan bile geçmediğine dair güvence veriyordu. Buyurun, hayat kimin sözünün ne kadar değerli olduğunu kanıtlıyor."

"BATI İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMAYACĞIZ"

Rus bakan, "Batılı ülkeler de dahil olmak üzere, tüm ülkelerle işbirliğine elbette açık olmaya devam ediyoruz. Gerçi Batı'nın bu şekilde davrandığı koşullarda biz herhangi bir girişimde bulunmak niyetinde değiliz, kendilerinin içine girdikleri çıkmazdan nasıl çıkacaklar bakalım" diye konuştu.

Lavrov, "Ukrayna ile ilgili durumdan, yaptırımlar durumdan soyutlansak bile Batı'nın davranışları, hem ana para birimlerinin üretildiği dünyanın bir parçası olarak, hem ekonomide ortak olarak, hem de altın rezervlerinin depolanabileceği ülke olarak güvenilmez olduğunu doğruluyor. Açıkçası bunlar çalınacak" ifadelerini kullandı.