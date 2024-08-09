Rusya Donetsk\'te Markete Hava Saldırısı: 11 Ölü, 37 Yaralı

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Rusya'nın Donetsk bölgesinde bir markete düzenlediği hava saldırısında ölü sayısı 11, yaralı sayısı ise 37'ye yükseldi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şu an itibariyle 11 ölü ve 37 yaralı var. Öncesinde düşman X-38 füzesi ile saldırdı. Saldırı sırasında civarda çok sayıda insan vardı. En az dört özel ev, bir alışveriş merkezi, bir postane, dükkanlar, bir oto yıkama ve arabalar hasar gördü. İlgili tüm servisler olay yerinde çalışmaktadır. Kurbanlar ve hasar hakkında tam bilgi tespit edilmeye çalışılıyor" denildi.