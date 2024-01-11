Rusya, Harkiv\'deki Otele Füze Saldırısı Düzenledi: 13 Yaralı

Rusya dün akşam iki füzeyle Harkiv'deki bir oteli vurdu, yetkililer biri yabancı bir gazeteci olmak üzere 13 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Servis kurtarma ekipleri, Rusya'nın iki füzeyle Harkiv kentindeki bir oteli vurduğunu, otel personeli ve misafirler dahil toplamda 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Otel misafirlerinden birinin yabancı bir gazeteci olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, saldırının yerel saatle 22.30 sıralarında meydana geldiğini ifade etti. İki füzenin 3 katlı otele ve çevresinde park halindeki araçlara isabet ettiği, araçların yanarak kullanılmaz hale geldiği kaydedildi.