Cephe hattından dikkat çeken görüntü! Rus askerin hareketleri viral oldu - Son Dakika
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Cephe hattından dikkat çeken görüntü! Rus askerin hareketleri viral oldu

07.11.2022 14:50

Rusya ile Ukrayna arasında savaştan dikkat çeken bir görüntü daha ortaya çıktı. İnternete düşen videoda siperde yatan bir Rus askerin insansız hava aracı tarafından bırakılan bombaları elleriyle teker teker toplayarak uzağa fırlattığı anlar yer alıyor. Askerin rahat tavırları videoya damga vururken görüntüler kısa sürede Rusya'nın tüm sosyal medya sitelerinde viral hale geldi.

Ukrayna ve Rusya ordusu arasında yaşanan çatışmalardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Cephe hattındaki askerlerin korkulu rüyası haline gelen insansız hava araçlarından gelen görüntüler yaşamla ölüm arasındaki saniyeleri ortaya koydu.

BOMBALI SALDIRIDAN KURTULARAK YOLUNA DEVAM ETTİ

Cephe hattındaki bir mevzide saklanan Rus askerini fark eden Ukraynalı direnişçilere ait bir insansız hava aracı, askeri etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak Rus asker bombalı saldırıdan kurtularak yoluna devam etti.

RUS ASKERİN ÜZERİNE 3 BOMBA BIRAKILDI

Rus askeri tespit eden insansız hava aracı askerin üzerine yüksekten bomba bırakmak istedi. İnsansız hava aracı kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus askerin üzerine ısrarla 3 bomba bırakılıyor. Ancak Rus asker üzerine düşen bombaları birer birer yok etmeyi başardı.

BOMBAYI ELİNE ALIP FIRLATIYOR

İlk bombanın askerin arkasına düştüğü görülüyor. Soğuk kanlı bir şekilde hareket eden Rus askerin, arkasına düşen bombayı eliyle alıp uzağa attığı görülüyor. İkinci denemede tam önüne düşen bombayla göz göze gelen Rus asker yine büyük bir rahatlıkla bombayı elime alıp fırlatıyor.

SOSYAL MEDYA SİTELERİNDE VİRAL OLDU

Son girişimde de Rus askerini etkisiz hale getiremeyen insansız hava aracı tüm cephanesini harcadığı için geri dönmek zorunda kalıyor. Rus askerin saldırının durduğunu anlayınca uzandığı mevziisinden kalkıp koşmaya başladığı görülüyor. Görüntüler Rus sosyal medya sitelerinde viral olmuş durumda. Rus haberlerine de konu olan görüntülerde, askerin soğuk kanlı ve rahat davranışı gündem yarattı.

YORUMLAR (1)
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Sosyal Medya, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cephe hattından dikkat çeken görüntü! Rus askerin hareketleri viral oldu - Son Dakika


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