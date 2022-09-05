Dmitri Medvedev, Batı'nın Rusya planına meydan okudu: İnsanlık için kıyamet günü olur - Son Dakika
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Dmitri Medvedev, Batı'nın Rusya planına meydan okudu: İnsanlık için kıyamet günü olur

05.09.2022 07:45

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Herson çevresinde yoğunlaşırken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den Batı'ya tehdit geldi. Batı'nın Rusya'yı parçalamak gibi bir planı olduğunu söyleyen Medvedev, nükleer bir gücü parçalamaya çalışmanın 'her zaman ölümlü bir satranç oyunu' olduğunu belirtti. Medvedev bunun insanlık için kıyamet günü anlamı taşıyacağını vurguladı. İşte detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rusya'dan çok konuşulacak bir uyarı geldi.

"RUSYA'YI PARÇALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Batı'yı Rusya'yı parçalamamaya çalışmak ile suçladı. Medvedev, nükleer bir gücü parçalamaya çalışmanın 'her zaman ölümlü bir satranç oyunu' olduğunu söyledi ve bunun insanlık için kıyamet günü anlamı taşıyacağının altını çizdi.

"ANGLO-SAKSIN SAPIKLARIN KİRLİ RÜYALARIDIR"

Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Medvedev şu ifadeleri kullandı; "Bunlar, devletimizin dağılacağına dair gizli bir rüya ile uyuyan, bizi nasıl küçük parçalara ayıracağını düşünerek uyuyan Anglo-Sakson sapıkların kirli rüyalarıdır."

'NÜKLEER BALTIK' UYARISINDA BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya'nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı; "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz."

TOPYEKÛN SALDIRI TEHDİDİ

Medvedev ayrıca Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda uyarılara imza atmıştı. Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu. ABD, Ukrayna'ya silah yardımlarının bir parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.

RUS HEDEFLERİ MEZİLİ İÇİNDE

Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında 4 adet M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) yer alıyor. Bu füze sisteminin yaklaşık 70 kilometrelik menzile ve Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

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