Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin - Son Dakika
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Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin

17.10.2022 07:47

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde art arda patlamalar yaşandı. Saldırıların kamikaze drone ile gerçekleştirildiği belirtilirken halka sığınaklara gidilmesi yönünde çağrı yapıldı.

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bugünlerde tansiyon epey yüksek. Ukrayna ordusu Rusya için büyük öneme sahip Kırım Köprüsü'nü patlattı. Rusya ise intikam için Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. 10 Ekim'deki saldırılarda onlarca insan hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.

İKİ AYRI PATLAMA YAŞANDI

Kiev bu sabah da bomba sesleriyle güne başladı. Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde iki ayrı patlama yaşandığını belirtip "Çok sayıda binada hasar var. Ekipler olay yerinde" dedi.

HALKA TEDBİR ÇAĞRISI YAPTILAR

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı. Saldırıların neyle gerçekleştirildiğine veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Kiev belediyesi halka "sığınaklarda kalın" çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin - Son Dakika
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