Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! ABD'ye ait İHA sınıra yaklaştı, Rusya savaş uçağı kaldırdı - Son Dakika

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! ABD'ye ait İHA sınıra yaklaştı, Rusya savaş uçağı kaldırdı

Karadeniz\'de tehlikeli gerginlik! ABD\'ye ait İHA sınıra yaklaştı, Rusya savaş uçağı kaldırdı
Son Güncelleme: 27.08.2023 21:22

Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait bir insansız hava aracının Rus sınırlarına yaklaşması sonucu tehlikeli bir gerginlik yaşandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-30 savaş uçağı kalkış yaptığını ve ABD İHA'sının ise "U" dönüşü yaptığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı ABD'ye ait MQ-9A Reaper tipi bir insansız hava aracının Karadeniz üzerinde keşif yaptığı sırada Rus sınırlarına yaklaştığını duyurdu. Açıklamada, "Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-30 savaş uçağı kalkış yaptı. yabancı keşif İHA'sı Rusya Federasyonu sınırlarından 'U' dönüşü yaptı. Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde hava üssüne dönerken, Rus sınırlarının ihlali önlendi" denildi.

SU-30 SAVAŞ UÇAĞI KALDIRDILAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinde Rus hava radar sistemleri tarafından Rusya sınırlarına yaklaşan bir insansız hava aracı tespit edildi. Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-30 savaş uçağı kalkış yaptı.

U DÖNÜŞÜ YAPTI

İHA'nın ABD'ye ait MQ-9A Reaper tipi keşif İHA'sı olduğu anlaşıldı. Rus savaş uçağının yaklaşmasıyla yabancı keşif İHA'sı Rusya Federasyonu sınırlarından 'U' dönüşü yaptı. Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde hava üssüne dönerken, Rus sınırlarının ihlali önlendi." ifadeleri kullanıldı.

MÜDAHALE ULUSLARARASI KURALLARA BAŞLI KALINARAK YAPILDI

Söz konusu müdahalenin uluslararası kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak, "Rus savaş uçağının uçuşu, güvenlik önlemlerine uygun olarak tarafsız sular üzerinde hava sahası kullanımına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildi." denildi.

Kaynak: İHA
Emre İliksiz
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Son Dakika Dünya Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! ABD'ye ait İHA sınıra yaklaştı, Rusya savaş uçağı kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! ABD'ye ait İHA sınıra yaklaştı, Rusya savaş uçağı kaldırdı - Son Dakika
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