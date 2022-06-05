Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi

05.06.2022 18:18
Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi

Rusya, haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

Rusya, haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

Moskova yönetimi, saldırıda Avrupa tarafından tedarik edilen tankların tutulduğu alanın hedef alındığını iddia ederken, Ukrayna ise roketlerin hiçbir tankın yer almadığı tren onarım tesisini vurduğunu söyledi.

Saldırının ardından şehrin üzerinde siyah dumanlar yükseldiği görüldü. Saldırıda en az bir kişinin zarar gördüğü belirtiliyor.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın kuzeyindeki Donbas bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasıyla birlikte başkent Kiev büyük ölçüde saldırılardan kurtulmuştu.

Kentte hayat yavaş yavaş normale dönerken, barlar ve kafeler yeniden açıldı ve halk da sokaklara dönmeye başladı.

Ancak Cumartesi günkü saldırıyla birlikte bu görüntü ortadan kalktı.

Rus seyir füzeleri, kentin doğusundaki iki bölgeyi hedef aldı. Sosyal medyada patlamaları gösteren bazı videolar da paylaşıldı.

Füzelerin hedef aldığı bölgelerden birinde hayat normal akışında devam etti. Hedef alınan fabrika mühürlendi ancak etrafındaki işletmeler işlerine devam etti; belediye otobüsleri de bölgede yolcu indirmeyi sürdürdü.

Moskova'nın iddiasına göre saldırıda, Avrupa'nın gönderdiği tanklar ve zırhlı araçların tutulduğu alan bombalandı. Kiev bu iddiayı, "açık yük vagonları ile tahıl arabalarının" onarımlarının yapıldığı bir bakım tesisinin hedef alındığı gerekçesiyle reddetti.

Doğuda çatışmalar sürüyor

Luhansk bölgesinde Rusların tam olarak kontrol sağlayamadıkları birkaç bölgeden biri olan Severodonetsk şehrinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Luhansk, Donbas'ı oluşturan iki bölgeden birisi.

BBC'ye konuşan Luhansk bölge valisi Serhiy Haidai, Severodonetsk'te sokak çatışmalarının sürdüğünü ve Ukrayna güçlerinin burayı geri almasının hala mümkün olduğunu söyledi.

Haidai, "Ukraynalılara istikrarlı bir mühimmat tedarik edilmesi halinde Ruslar, şehri ellerinde tutamayacaklarını anlıyor" dedi.

Severodonetsk, Ukrayna'nın kontrolü altında kalan Lysychansk şehrinden geçen nehrin karşısında yer alıyor. Haidai, Lysychansk'ın oldukça stratejik bir değere sahip olduğunu söyledi:

"Lysychansk tepede olduğu için çok daha önemli. Ordunun savunması ve saldırması daha kolay."

Öte yandan Ukrayna birlikleri, ABD'nin vadettiği gelişmiş roket sistemlerinin yakında gelmesini umut ederken, ibrenin de lehlerine çevrileceğini düşünüyor.

Ancak Pazar günü Rus televizyonunda konuşan Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'ya silah gönderme sözünü tutması halinde "daha önce saldırmadıkları yeni hedefleri" vuracağını söyledi.

Putin'in bu sözlerle ne demek istediği net değil. Ama büyük olasılıkla Kiev için, geçen gece yaşananların benzerlerini daha sık yaşaması anlamına gelebilir.

Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi
Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi
Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi
YORUMLAR
500
Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 yaralı Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 yaralı Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergilendi Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergilendi
Kaynak: BBC

Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement