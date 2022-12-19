Ukrayna'dan tedirgin eden açıklama: Belarus savaşa dahil olabilir - Son Dakika
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Ukrayna'dan tedirgin eden açıklama: Belarus savaşa dahil olabilir

19.12.2022 12:20
Ukrayna'dan tedirgin eden açıklama: Belarus savaşa dahil olabilir

Rusya lideri Putin bugün Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmek için Minsk'e gidiyor. Putin'in bu ziyareti "Belarus'tan Ukrayna'ya yeni bir cephe mi açılacak?" sorularını beraberinde getirirken Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı Naev'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Naev, "Belarus Ukrayna'ya saldırı başlatabilir, Putin bunun için Minsk'e gidiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Çalışma ziyareti" kapsamında bugün Belarus'u ziyaret edecek. Bu ziyarette Putin'in Lukaşenko'ya savaşa dahil etme yönünde baskı yapacağı öne sürülürken, Rus liderin Belarus'tan Kiev'e bir kara harekatı başlatmayı hedeflediği de konuşulanlar arasında.

"BELARUS UKRAYNA'YA KARŞI SALDIRI BAŞLATABİLİR"

Putin'in bu ziyareti gündemdeyken Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı Naev'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Naev, "Belarus Ukrayna'ya saldırı başlatabilir, Putin bunun için Minsk'e gidiyor" ifadelerini kullandı.

KİEV YÖNETİMİ BELARUS'A KARŞI TEDBİRLERİNİ ARTIRIYOR

Kiev yönetimi de, Putin'in aylardır Belarus'un yeni bir kara saldırısı için başlama noktası olarak kullanılacağını gündeme getirirken, her türlü olasılığa karşı hazırlandıklarını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de, ordu komutanları ile dün gece yaptığı toplantı sonrası, "Rusya ve Belarus ile olan sınırımızın korunması en büyük önceliğimiz" dedi. Zelenski, savunma anlamında bütün olasılıklara karşı hazırlık yaptıkların da vurguladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA ORTAK GÜÇ OLUŞTURULDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun batı sınırlarında gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke ordularından oluşan "Ortak bölgesel gücün" Belarus sınırlarına konuşlandırılması yönünde karar almıştı. Karar sonrası Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ortak bölgesel gücün bir parçası olan ilk Rus askeri grubu Belarus'a ulaştı" denildi. Oluşturulan ortak bölgesel gücün yabancı ülke topraklarında faaliyet yürütemeyeceği, sadece Belarus topraklarının korunması yönünde hareket edeceği vurgulanmıştı.

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Belarus, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'dan tedirgin eden açıklama: Belarus savaşa dahil olabilir - Son Dakika
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