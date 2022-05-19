Rusya: Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askeri, cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Rusya: Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askeri, cezaevine gönderildi

19.05.2022 12:09
Rusya: Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askeri, cezaevine gönderildi

Rusya, uzun süren bir kuşatmadan sonra liman kenti Mariupol'daki Azovstal Çelik Fabrikası'ndan teslim olmaları sonrası tahliye edilen 900'den fazla Ukrayna askerinin, Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıkladı.

Rusya, uzun süren bir kuşatmadan sonra liman kenti Mariupol'daki Azovstal Çelik Fabrikası'ndan teslim olmaları sonrası tahliye edilen 900'den fazla Ukrayna askerinin, Donetsk bölgesindeki bir eski cezaevi kompleksine yerleştirildiğini açıkladı. Kremlin, kompleksin, Rusya'nın ve Moskova yanlısı milislerin kontrolü altında bulunduğunu duyurdu.

Ukrayna ise şu ana kadar tahliye edilen askerlerinin durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rusya yanlısı Ukraynalı ayrılıkçı lider Denis Puşilin Rus Itar Tass ajansına, fabrikadaki Ukrayna askerlerinin yarıdan fazlasının tahliye edildiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya yetkilileri fabrikadan çıkan askerlerin sayısı konusunda farklı açıklamalar yapıyorlar ve BBC sayıları bağımsız kaynaklardan doğrulatabilmiş değil.

Rusya Savunma Bakanlığı, fabrikadan tahliye edilen askerlerin fotoğraflarını da dağıttı.

Ukrayna, kuşatma altındaki kentte kalan askerlerine, hayatlarını kurtarmak amacıyla Rusya ile vardığı anlaşma kapsamında teslim olmaları emrini vermişti.

Yüzlerce askerin haftalardır mevzilendiği Azovstal Çelik Fabrikası'nda yiyecek ve suyun iyice azaldığı bildiriliyordu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Çarşamba günü, son bir gün içerisinde 954 Ukrayna askeri personelinin teslim olduğunu söyledi.

Zaharova teslim olanlardan 51'inin yaralı olduğunu ve tedavi altına alındıklarını, kalanların ise, şu anda Rusya'nın denetiminde bulunan Donetsk bölgesindeki Olenivka kasabasındaki eski bir cezaevi kompleksine gönderildiklerini ekledi.

Kiev'de ise Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ukraynalı kahramanların en kısa zamanda evlerine dönüşü için" bir esir mübadele süreci başlatma umudu dile getirildi.

Moskova'da açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukraynalı askerlerin, savaş esiri mi yoksa "suçlu" mu sayılacağı konusundaki soruları yanıtlamadı.

Bu durumda esir askerlerin kaderini henüz tahmin etmek zor görünüyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, çelik fabrikasının altındaki dolambaçlı tünel sistemi ve sığınaklarda mahsur kalan diğer askerleri de kurtarmak için gereken her şeyin yapılacağını söyledi fakat, askeri bir seçenek bulunmadığını da kabul etti.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki Kursk Bölgesi Valisi, sınır ötesinden açılan Ukrayna ateşinin bir sivilin ölümüne yol açtığını söyledi.

Vali Roman Starovayt, Tyoktino köyünün Ukrayna ateşine hedef olduğunu kaydederek sabaha karşı açılan ateşte bir sivilin hayatını kaybettiğini Telegram üzerinden duyurdu.

Vali ölen kişinin bir içki imalathanesine malzeme taşıyan bir kamyonun sürücüsü olduğunu, bu tesisin daha önce de hedef alınmış olduğunu kaydetti.

Bu Rusya'nın Ukrayna ateşiyle öldüğünü bildirdiği ikinci sivil oldu.

Daha önce Belgorod bölgesinde 11 Mayıs günü Ukrayna ateşiyle bir sivilin öldüğü açıklanmıştı.

Rusya: Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askeri, cezaevine gönderildi
Rusya: Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askeri, cezaevine gönderildi
YORUMLAR
500
Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi Son Dakika | Rusya: 'Ukrayna ile Azovstal fabrikasındaki yaralıların tahliyeleri için anlaşmaya vardık' Son Dakika | Rusya: 'Ukrayna ile Azovstal fabrikasındaki yaralıların tahliyeleri için anlaşmaya vardık'
Kaynak: BBC

Mariupol, Ukrayna, Cezaevi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya: Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askeri, cezaevine gönderildi - Son Dakika

BBC

Son Dakika
12:30 Guinness Rekorlar Kitabı'na giren berber Ercan Buyruk, 19 Mayıs'ın simgesi Bandırma Vapuru'nu saç modelini olarak resmetti
12:26 Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya bir kez daha rest çekti: NATO bir güvenlik teşkilatıdır, içerisinde terör örgütlerinin olmasını kabul edemeyiz
12:16 Cem Belevi-İrem Derici ayrılığında göndermeler sürüyor! Belevi'den "Yaramızda kalsın" mesajı
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:39:30. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya: Mariupol'dan tahliye edilen 900 Ukrayna askeri, cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement