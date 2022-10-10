Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç - Son Dakika
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Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç

10.10.2022 14:56

Rusya'nın başkent Kiev dahil Ukrayna'nın çok sayıda şehrini bombalamasının Kırım Köprüsü'nün intikamı olduğuna vurgu yapan Çeçen lider Ramazan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi tehdit ederek, "Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden, arkana bakmadan kaç" ifadesini kullandı.

Çeçen lider Ramazan Kadirov, Telegram hesabından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Kiev ve diğer bölgelere yönelik geniş çaplı saldırılarının "misilleme" olduğunu söyleyen Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi "enayi ve zayıf" olarak nitelendirdi.

"SEN BU TÜR SALDIRILAR YAPIYORSUN DA BİZ YAPAMAZ MIYIZ?"

Kırım Köprüsü'ne gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatan Kadirov, "Zelenski, Kiev ve diğer şehirlere yapılan saldırılardan şikayet ediyor. Enayi Zelenski, sen bu tür saldırılar yapıyorsun da biz yapamaz mıyız? Bunu neden düşünmedin?" dedi.

"ZAYIF ADAMLAR GİBİ ŞİKAYET ETMEYİ BIRAK"

Kadirov, Zelenski'yi daha önceden uyardıklarını belirterek, "Rusya'nın savaşa henüz tam olarak başlamadığı konusunda seni uyarmıştık, bu yüzden zayıf adamlar gibi şikayet etmeyi bırak" ifadelerini kullandı.

"FÜZELERİN DAHA GÜÇLÜSÜ GELMEDEN, ARKANA BAKMADAN KAÇ"

Kadirov ayrıca Zelenski'ye seslenerek "Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden, arkana bakmadan kaç" dedi.

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Son Dakika Dünya Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeçen lider Kadirov, Zelenski'yi tehdit etti: Bu füzelerin daha güçlüsü gelmeden arkana bakmadan kaç - Son Dakika
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