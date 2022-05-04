Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü - Son Dakika
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Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü

04.05.2022 12:38

24 Şubat'tan beri Rusya'nın işgaline uğrayan Ukrayna'nın komşusu olan Belarus'un Savunma Bakanlığı, savaşa ne kadar hazır olduklarını sınamak için bugün geniş ölçekli tatbikatlara başlandığını bildirdi. Belarus, Rusya'nın yakın bir müttefiki olarak biliniyor.

Belarus Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin ani tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Silahlı Kuvvetlerinde tepki kuvvetlerinin ani denetlenmesinin başladığı belirtilerek, bu esnada askeri birlikler ile alt birimlerin savaşa hazır olma, belirlenen bölgelere yürüme ve savaş eğitimi görevlerini yerine getireceği ifade edildi.

ASKERLER OLASI BİR KRİZE MÜDAHALE İÇİN HAZIR HALE GETİRİLECEK

Askeri birliklerin hızla değişen durumda arazinin bilinmeyen bölgelerinde faaliyet göstereceği kaydedilen açıklamada, "Denetimin amacı, askerlerin olası bir krize hızlı bir şekilde müdahale etmeye hazır olup olmadığını ve kabiliyetini değerlendirmektir." ifadeleri kullanıldı.

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DENETLEME ÇOK KARMAŞIK BİR ÖZELLİK TAŞIYOR

Denetlemeye dahil olan kuvvetlerin bileşiminin kademeli artırılacağı, bunun da hem karada hem de havada askeri tehditlere karşı koyma yeteneklerini test etmeyi mümkün kılacağı bildirilen açıklamada, denetlemenin çok karmaşık bir özellik taşıdığına dikkat çekildi.

"FAALİYETLERİMİZ KOMŞU ÜLKELER İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Sürmekte olan faaliyetler, en etkili asker eğitimi biçimlerinden biridir ve bir bütün olarak ne Avrupa toplumu için ne de özellikle komşu ülkeler için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Putin ile görüşen Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan orduya talimat: Savaş için gerekli hazırlıkları yapın
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko.

İKİ LİDER DÜN AKŞAM TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

70 gündür Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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Son Dakika Dünya Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü - Son Dakika


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