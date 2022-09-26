Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi - Son Dakika
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Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi

26.09.2022 15:28

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş hız kesmeden sürerken, cephe hattından birbirinden feci görüntüler gelmeye devam ediyor. Bugün internete düşen bir fotoğrafta Ukraynalı Nazi sempatizanı bir askerin, öldürdüğü Rus askerin kafasını keserek tencerede pişirdiği ve meşhur tuzlama hareketini yaptığı görüldü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son günlerde iyiden iyiye şiddetlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararının ardından Batı'ya yönelik nükleer tehdidiyle gerilen ilişkiler çatışmaların son günlerde daha da şiddetlenebileceği şeklinde yorumlanırken, cephe hattından gelen bir fotoğraf ise adeta kan dondurdu.

KAFASINI KESİP TENCEREDE PİŞİRDİ

Nazi sembolü taşıyan bir tişört giyen Ukraynalı askerin, çatışma sırasında öldürdüğü tahmin edilen Rus askerin kafasını keserek tencerede pişirdiği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi

MEŞHUR TUZLAMA HAREKETİNİ DE YAPTI

Telegram kanalları üzerinden yayınlanan fotoğraftaki Ukraynalı askerin, meşhur tuzlama hareketini de yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

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Son Dakika Dünya Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi - Son Dakika
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