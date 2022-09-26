Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son günlerde iyiden iyiye şiddetlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararının ardından Batı'ya yönelik nükleer tehdidiyle gerilen ilişkiler çatışmaların son günlerde daha da şiddetlenebileceği şeklinde yorumlanırken, cephe hattından gelen bir fotoğraf ise adeta kan dondurdu.
Nazi sembolü taşıyan bir tişört giyen Ukraynalı askerin, çatışma sırasında öldürdüğü tahmin edilen Rus askerin kafasını keserek tencerede pişirdiği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Telegram kanalları üzerinden yayınlanan fotoğraftaki Ukraynalı askerin, meşhur tuzlama hareketini de yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Dünya › Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi - Son Dakika