Savaş bölgesinden korkunç görüntü! Ukraynalı Nazi sempatizanı asker, ölen Rus askerin kafasını kesip tencerede pişirdi

Asgari ücret yılbaşında ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan son rakam

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son günlerde iyiden iyiye şiddetlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi askeri seferberlik kararının ardından Batı'ya yönelik nükleer tehdidiyle gerilen ilişkiler çatışmaların son günlerde daha da şiddetlenebileceği şeklinde yorumlanırken, cephe hattından gelen bir fotoğraf ise adeta kan dondurdu.

KAFASINI KESİP TENCEREDE PİŞİRDİ

Nazi sembolü taşıyan bir tişört giyen Ukraynalı askerin, çatışma sırasında öldürdüğü tahmin edilen Rus askerin kafasını keserek tencerede pişirdiği fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

MEŞHUR TUZLAMA HAREKETİNİ DE YAPTI

Telegram kanalları üzerinden yayınlanan fotoğraftaki Ukraynalı askerin, meşhur tuzlama hareketini de yaptığı dikkatlerden kaçmadı.