Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı

08.09.2022 14:35

24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna işgali tüm şiddetiyle devam ediyor. İşgalin ilk günlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında yapılan telefon görüşmesinin görüntüleri ilk kez servis edildi. Macron'un, Zelenski'nin mevcut durumu aktarırken çatışmaların Donbas'tan tüm Ukrayna'ya yayıldığını ve topyekün bir savaşın çıktığını anladığı anlarda endişeli surat ifadesi dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 7'nci aya girilirken, Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işgali ilk öğrendiği ana ait görüntüleri paylaştı. Macron'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde gergin halleri dikkatlerden kaçmazken, video da kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TELEFONDA UKRAYNA'NIN DURUMUNU TARTIŞTILAR

İşgalin ilk günlerinde çekilen videoda iki lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'operasyon'u başlatmasının ardından Ukrayna'nın durumunu ve Rus birliklerin ülkedeki dağılımını tartışıyor.

MACRON'UN ENDİŞELİ İFADESİ GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Macron, Zelenski'in aktardıkları üzerine çatışmaların Donbas'tan tüm Ukrayna'ya yayıldığını fark ederken, topyekün bir savaşın çıktığını fark ettiği anlarda endişeli ifadesi de görüntülere yansıdı. Videoda, Macron'un Zelenski'e, "Yani bu, Kiev'in her yerine özel kuvvetler gönderdikleri anlamına mı geliyor?" sorusu da yer aldı. Zelenski, bu soruya, "Evet, her yere…" yanıtını verdikten sonra, "Kiev'de, Odessa'da her yerde. Her yerde birlikleri var." diyor. Zelenski, Rus askerlerinin Donbas bölgesinin ötesine geçtiğini söylerken, "Bunu hayal edemedik. 2014'teki gibi değildi. Yani çok daha fazlası meydana geliyor." dedi.

"BU TAM BİR SAVAŞ"

Macron'un yüzü bir anda değişirken, "Bu çok açık. Bu tam bir savaş" dedi. Zelenski ise, "Evet, topyekün savaş" yanıtını verdi. Macron bu konuşmaların ardından şoke olmuş bir ifadeyle sadece "tamam" diyebilirken, yüzündeki dehşet de kısa sürede gündem oldu.

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Son Dakika Dünya Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı - Son Dakika
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