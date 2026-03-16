Rusya\'nın Ukrayna\'ya Hava Saldırısı

RUSYA'nın, Ukrayna'nın Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine yönelik 211 insansız hava aracıyla saldırılar düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı (İHA) ile saldırıı düzenlediği belirtildi. Rus ordusunun saldırılarda, 'Şahed', 'İtalmas' ve 'Gerbera' tipi 211 silahlı İHA kullandığı kaydedilen açıklamada, hava savunma kuvvetleri tarafından 194 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, kalan İHA'ların Ukrayna genelinde 10 noktaya isabet ettiği vurgulanarak, saldırıların genellikle Kiev, Odessa ve Zaporijya bölgelerine yapıldığı ifade edildi.