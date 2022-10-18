Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Peş peşe üç saldırı düzenlendi, enerji tesisi vuruldu

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya- Ukrayna savaşında bugünlerde tansiyon epey yüksek. Ukrayna ordusu Rusya için büyük öneme sahip Kırım Köprüsü'nü patlattı. Rusya ise intikam için Ukrayna'nın başkenti Kiev'i bombardıman altına aldı. 10 Ekim'deki saldırılarda onlarca insan hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştı.

GÜNLERDİR BOMBALANIYOR

Kiev son birkaç gündür olduğu gibi bu sabah da bomba sesleriyle güne başladı. Başkent'te peş peşe patlama sesleri duyuldu. Kentin kuzeyinde ise dumanlar yükseldiği görüldü. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada peş peşe üç saldırı olduğu ve bir enerji tesisinin vurulduğu belirtildi.

"KRİTİK ALTYAPI" HEDEF ALINDI

Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko de bir enerji tesisine üç Rus saldırısı olduğunu ve saldırının "kritik altyapı" üzerinde olduğunu, acil durum çalışanlarının olay yerine yönlendirildiğini açıkladı.

"İŞGALCİLER EN İYİ BİLDİKLERİ ŞEYİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

Patlamaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıklama yaptı. Zelenski açıklamasında "Rus işgalciler en iyi bildikleri şeyi yapmaya devam ediyor: Terörize edip, sivilleri öldürmek" diye konuştu.