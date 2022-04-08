Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var

08.04.2022 11:36

Ukrayna; iki Rus roketinin Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu vurduğunu, ölü ve yaralılar bulunduğunu duyurdu. Ölü sayısının 30'u aştığı iddia edildi.

Rus işgalinin 44. gününde Ukrayna yine kana bulandı. Ülkenin doğusunda bulunan Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonu, Rus roketlerinin hedefi oldu.

Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, birçok insanın ise yaralandığı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika! Rus birlikleri Kramatorsk kentinde bulunan tren istasyonunu roketlerle vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLAR
500
Ukrayna ordusuna ait helikopter hedeflerini böyle vurdu: İşte pilot kamerasına yansıyan görüntüler Ukrayna ordusuna ait helikopter hedeflerini böyle vurdu: İşte pilot kamerasına yansıyan görüntüler Son dakika haber... Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti Son dakika haber... Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti

Kramatorsk, Ukrayna, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:22 Cübbeli Ahmet'ten sert çıkış: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin
11:15 Bu bakkal sadece hayır için çalışıyor: Para geçmiyor, gelen hiç kimse eli boş dönmüyor
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 11:46:57. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement