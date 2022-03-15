Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz

15.03.2022 23:09

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 5. tur barış müzakereleri bitti. Ukrayna görüşme sonrası, "Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna yönelik işgalinde çatışmalar ve bombardımanlar 20. gününde de devam ederken, savaş sonucu çok sayıda sivil ve çocuk da hayatını kaybetti. Öte yandan şimdiye kadar gerçekleşen 4 turluk barış müzakerelerinden somut bir barış kararı çıkmadı. İki taraf çevrim içi ortamdan 5. tur barış müzakereleri için bir araya geldi.

UKRAYNA: ANLAŞMA OLASILIĞI GÖRÜYORUZ

Sona eren görüşmenin ardından ilk açıklama Ukrayna tarafından geldi. Açıklamada "Rusya ile müzakereler çok zorlu. Ancak anlaşma olasılığı görüyoruz, görüşmeler yarın devam edecek" denildi.Görüşmelere yarın devam edilecek.

"RUSYA OLUMLU YÖNDE SES TONUNU DEĞİŞTİRDİ"

Öte yandan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva da yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.

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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna arasındaki 5. tur müzakere görüşmeleri bitti! İşte Ukrayna'dan ilk açıklama: Rusya ile müzakerelerde anlaşma olasılığı görüyoruz - Son Dakika
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