Rusya Ukrayna arasındaki müzakere tartışmasına Zelenski'den ilk yorum: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile önemli bir görüşme yaptı. Zelenski, görüşmenin ardından kameralar karşına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞIMIN BENDEN ŞÜPHE ETMEMESİ İÇİN ÖNEMLİ"

Rusya ile Ukrayna arasında bir süredir devam eden ve bugün yeniden kurulan müzakere masasıyla ilgili konuşan Zelenski, "Dürüst olacağım: Toplantıda bir sonuca varılacağına gerçekten inanmıyorum, ama denemekte fayda var. Bu daha sonra tek bir Ukrayna vatandaşı bile küçük de olsa yine de bir şans varken savaşı durdurmaya çalışmadığımdan şüphe etmemesi için önemli." ifadelerini kullandı.

"BELARUS LİDERİNDEN SÖZ ALDIM"

Zelenski, "Belarus'tan Ukrayna'ya uçan füzeler, uçaklar ve helikopterler istemiyorum. Alexander Lukashenko bana bunun garantisini verdi." diye konuştu.