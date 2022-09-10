Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi - Son Dakika
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Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi

10.09.2022 16:00

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta elle tutulur bir zafer elde edemeyen Rusya'da St. Petersburg bölgesinden milletvekilleri Devlet Başkanı Vladimir Putin'i istifaya çağırdı. Vekiller istifa davetine neden olarak ise 5 sebep gösterdi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda yedi ay geride kalırken her iki taraf da savaş yorgunluğu görülmeye başlandı. Ukrayna çok sayıda vatandaşını kaybederken Rusya ekonomisi ise yaptırımlar nedeniyle zor günlerden geçiyor.

MİLLETVEKİLLERİ PUTİN'İN İSTİFASINI İSTEDİ

Ülkede nadir bulunan muhalefet de bu durumu protesto etmek için Putin'in istifasını istedi. St. Petersburg'da milletvekilleri Putin'e karşı harekete geçti. Milletvekilleri Putin'in neden istifa etmesini gerektiğini de sıraladı. Buna göre, ''işgücüne ordudan daha iyi hizmet edecek genç, güçlü Rus erkeklerinin yok edilmesi, Rusya'nın ekonomik gerilemesi ve beyin göçü, Rusya ile olan sınırını iki katına çıkarmak için Finlandiya ve İsveç'i de dahil ederek NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun ters etkisi" sebepler arasında gösterildi.

DÖRT VEKİLDEN İKİSİ SERBEST KALDI

Öte yandan gözaltına alınan dört milletvekilinden ikisinin polis tarafından serbest bırakıldığı belirtildi. Bütün vekilllerin para cezasıyla karşı karşıya kalmasının beklendiği bildirildi. Putin muhalif sesleri kesmek için, Şubat ayı sonlarında"sahte" bilgi yaymak için ağır cezai yaptırımlar uygulayan yeni bir yasa çıkarmıştı.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya lideri Putin'i kızdıracak gelişme! Milletvekilleri sebeplerini sıralayıp istifasını istedi - Son Dakika
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