Rusya: Ukrayna'daki tahılın taşınması için güvenli geçiş sağlarız, koridor oluşturmak sorumluluğumuz değil - Son Dakika
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BBC

Rusya: Ukrayna'daki tahılın taşınması için güvenli geçiş sağlarız, koridor oluşturmak sorumluluğumuz değil

16.06.2022 13:56
Rusya: Ukrayna'daki tahılın taşınması için güvenli geçiş sağlarız, koridor oluşturmak sorumluluğumuz değil

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vassily Nebenzia, ülkesinin Ukrayna'daki tahılın çıkarılıp Karadeniz üzerinden taşınması için "güvenli geçiş" sağlayabilceğini söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Vassily Nebenzia, ülkesinin Ukrayna'daki tahılın çıkarılıp Karadeniz üzerinden taşınması için "güvenli geçiş" sağlayabilceğini söyledi. Nebenzia, "Ancak güvenlik koridoru oluşturmak bizim sorumluluğumuzda değil" dedi.

Reuters ajansının haberine göre Nebenzia dün akşam BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de tahılın taşınması için gemilerin deniz mayınlarının etrafından yönlendirilerek geçirilmesini önerdiğini söyledi.

Nebenzia, "Ya Ukrayna'nın yerleştirdiği mayınların temizlenmesi ya da geçişin mayınların etrafından yapıldığına emin olmak gerek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Ukrayna limanlarının mayınlardan arındırılmasının zaman alacağını ancak bölgede BM'nin önerisi altında mayınsız bir güvenlik koridorunun oluşturulabileceğini söylemişti:

"Üç limana mayınların temizlenmesine gerek olmadan gemiler, plana göre Ukrayna'nın arama kurtarma gemilerinin de rehberlik etmesiyle gidecek. Gelecek güvenli bölgede gemiler kontrol edilecek. Şu andaki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok.

"Rusya'dan da olumlu cevap gelirse dörtlü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Buradan bir anlaşma çıkarsa BM planına göre bu işlerin denetimlerini yapması için İstanbul'da bir merkez kurulması planlanıyor" sözlerini ekledi.

Çavuşoğlu geçen hafta Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Ankara'da görüşmüştü. Çavuşoğlu Türkiye'nin tahıl koridoru planına olumlu baktığını söylemiş, Lavrov ise Ukrayna limanlarının mayınlardan temizlenmesi konusunu dile getirde de gıda krizinden sorumlu olmadıklarını, krizin sebebinin ülkesine uygulanan yaptırımlar olduğunu söylemişti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasından ve Ukrayna limanlarının etkisiz hale getirilmesinden bu yana tahıl ülkeden çıkarılamaz hale geldi. Bu durum dünyada tahıl fiyatlarını olumsuz etkiledi.

BM, Ukrayna ve Rusya'nın kısıtlamalardan etkilenen gıda ile gübre ithalatının devam etmesi için uğraşıyor. Rusya'dan çıkmayan gübre, dünyadaki gübre fiyatlarının artmasına ve küresel olarak tarımın zarar görmesine yol açtı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Türkiye'yle işbirliği içinde çalıştıklarını söylemişti.

Ukrayna mayınlardan arındırmak istemiyor

Ukrayna, limanları mayınlardan arındırılırsa Rusya'nın Karadeniz'den yapabileceği saldırılara karşı savunmasız kalabileceği konusunda endişe duyuyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin partisinin parlamentodaki lideri ve Kiev'in müzakere ekibinin bir parçası olan David Arakhamia Çarşamba günü Washinston'daki bir toplantıda, "Silahlı kuvvetlerimiz buna karşı, bu nedenle bu model için çok çok düşük bir iyimserliğimiz var" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise Ukrayna'daki tahılın ülkeden çıkarılmasının zor bir konu olduğunu ancak Başkan Joe Biden'ın bu konuda elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Biden Salı günü yaptığı açıklamada daha fazla tahıl ithalatı için Ukrayna sınırına geçici silolar inşa edilebileceğini söylemişti.

Rusya: Ukrayna'daki tahılın taşınması için güvenli geçiş sağlarız, koridor oluşturmak sorumluluğumuz değil
Rusya: Ukrayna'daki tahılın taşınması için güvenli geçiş sağlarız, koridor oluşturmak sorumluluğumuz değil
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Kaynak: BBC

Birleşmiş Milletler, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya: Ukrayna'daki tahılın taşınması için güvenli geçiş sağlarız, koridor oluşturmak sorumluluğumuz değil - Son Dakika

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