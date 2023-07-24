Rusya, Ukrayna dronlarının Moskova'da bulunan iki binayı vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna dronlarının Moskova'da bulunan iki binayı vurduğunu açıkladı

24.07.2023 12:30

Rus yetkililer, bugün sabah saatlerinde Ukrayna'ya ait dronların Moskova'da bulunan bir binayı vurduğunu ancak savunma önlemleri sayesinde saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırının ciddi hasar veya kayıplara yol açmadığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıyı Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terörist bir saldırı olarak nitelendirerek, iki dronun etkisiz hale getirildiğini ve düştüğünü duyurdu. Güvenlik birimleri ve acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.

Rus yetkililer , Bugün sabah saatlerin krayna dronları Moskova'da içinde kimsenin yaşamadığı binayı vurdu, ancak savunma önlemleri sayesinde saldırının başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Rusya,Ukrayna dronlarının Moskova'da bulunan iki binayı vurduğunu açıkladı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin aptığı açıklamada, saldırının ciddi hasar veya kayıplara yol açmadığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıyı Ukrayna'ya bağlayarak, olayı "Kiev rejimi tarafından gerçekleştirilen terörist bir saldırı" olarak nitelendirdi ve iki dronun "etkisiz hale getirildiğini" ve Moskova'ya düştüğünü açıkladı.

Bakanlık Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "24 Temmuz sabahı, Kiev rejiminin Moskova şehri topraklarındaki tesislere yönelik iki insansız hava aracıyla terörist bir saldırı düzenleme girişimi engellendi" ifadesini kullandı.

"İki Ukrayna İHA'sı (insansız hava aracı) elektronik harp yöntemleriyle etkisiz hale getirildi ve düştü" şeklinde bilgi verdi.

Rus devlet medya kuruluşu TASS'a göre, bir dron Moskova'daki Likhacheva Caddesi'ndeki bir iş merkezini vurdu. Komsomolsky Caddesi'nde de dron kalıntıları tespit edildi ancak ilk raporlara göre kayıpların olmadığı belirtildi.

Güvenlik birimleri ve acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Moskova'nın merkezinden bölgeye doğru olan Komsomolsky Caddesi trafiğe kapatıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, drone saldırılarının yerel saatle 4:00 civarında gerçekleştiğini ifade etti.

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