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Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rus ordusu ateş açtı, 5 kişinin öldüğü duyuruldu - Son Dakika

Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rus ordusu ateş açtı, 5 kişinin öldüğü duyuruldu

21.02.2022 16:23
Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rus ordusu ateş açtı, 5 kişinin öldüğü duyuruldu

Son Dakika: Rusya ordusundan yapılan açıklamada sınırı geçen 5 'sabotajcı'nın çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtildi. Ukrayna tarafı ise haberin doğru olmadığını açıkladı. Bölgeden patlama sesleri art arda gelmeye devam ederken, bölgeden yansıyan haberler endişe veriyor.

2014 yılından beri gerilimin olduğu Kiev- Moskova hattında son haftalarda tansiyon iyice yükselirken, Rus haber ajansları, Rusya- Ukrayna sınırında yaşanan hareketlilik sonucunda 5 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ajansların "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberde, Rus yetkililer, sınır ihlali yapan 5 kişiyi öldürdüklerini belirtirken Rostov bölgesinde Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçların da imha edildiğini açıkladı.

IFAX haber ajansı, Rus ordusu ve sınır güvenlik güçlerinin Ukrayna-Rusya sınırındaki "Ukrayna sabotajını" etkisiz hale getirdiğini de duyurdu.

SABOTAJ GRUBU

Rus medya kuruluşu Sputnik, Rusya Güney Askeri Bölge Komutanlığı'nın açıklamalarını okurlarıyla paylaştı.

Açıklamada, "Ukraynalı sabotaj grubunun 5 mensubu, Rusya sınırını yasa dışı yollarla geçtikten sonra çıkan çatışmada öldürüldü" denildi.

UKRAYNA'DAN JET YANIT GELDİ

Fakat uluslararası kamuoyunda büyük bir endişe yaratan bu gelişmeye Kiev'den jet yanıt geldi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Ukrayna'nın açıklamalarını anbean kamuoyu ile paylaştı.

Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Rostov bölgesinde Ukrayna'ya ait silahlı güçlerin bulunmadığını duyurdu.

BÖLGEDE NELER OLUYOR?

Rusya'nın Batı ülkelerinin itirazlarına rağmen 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesiyle başlayan gerilim geçen haftalarda adeta bir soğuk savaşa döndü.

Kırım'ın ilhakının ardından Ukrayna'nın doğusundaki Moskova yanlısı ayrılıkçı grupları destekleyen Rusya'nın son haftalarda bölgedeki asker sayısını artırması uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Belarus ile Ukrayna sınırına yakın bir bölgede askeri tatbikat yapan Rusya'nın asker, tank ve zırhlı araçlarla birlikte füze sayılarını da artırması ise endişeyi üst noktaya taşıdı.

Son haftalarda başta Türkiye, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere birçok ülke Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmak için kolları sıvasa da henüz taraflardan net bir barış sinyali gelmedi.

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Son Dakika Dünya Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rus ordusu ateş açtı, 5 kişinin öldüğü duyuruldu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna geriliminde korkulan oldu! Rus ordusu ateş açtı, 5 kişinin öldüğü duyuruldu - Son Dakika
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