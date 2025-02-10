Rusya, Ukrayna Görüşmelerinde Teklif Bekliyor

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington'un, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için müzakerelerde ilerleme kaydettiğine inandığını açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin, " Moskova'nın Ukrayna konusunda görüşmelere başlamak için henüz iyi bir teklif almadığını" belirtti.

Dışişleri Bakan YardımcısıGaluzin devlet haber ajansına verdiği röportajda, "Sözlerin Rusya'nın meşru çıkarlarını dikkate alan, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya ve yeni gerçekleri tanımaya hazır olduğunu gösteren pratik adımlarla desteklenmesi önemlidir. Bu nitelikte somut teklifler henüz alınmadı" dedi.

Moskova'nın yaklaşık üç yıl önce başlattığı savaşın sona erdirilmesi için Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak olası görüşmeler konusunda son günlerde Washington ve Moskova'dan çelişkili ya da temkinli mesajlar geliyor.

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, Putin ile konuştuğunu ve daha fazla görüşmenin gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Trump, "İlerleme kaydettiğimize inanıyorum. Ukrayna-Rusya savaşını durdurmak istiyoruz" dedi. Trump, defalarca savaşı sona erdirmek istediğini ve bunu görüşmek üzere Putin ile bir araya geleceğini ifade etmişti. Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile uygun bir zamanda bir araya geleceğini de bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da dün yaptığı açıklamada, Putin ve Trump arasındaki görüşmelere ilişkin, "birçok farklı iletişimin ortaya çıktığını ve kendisinin her şeyden haberdar olmayabileceğini" belirtti. Peskov, "Dolayısıyla bu durumda ne doğrulayabilirim ne de yalanlayabilirim" dedi.

Öte yandan Trump, 7 Şubat Cuma günü yaptığı açıklamada, savaşı sona erdirmeyi görüşmek üzere bu hafta, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky ile bir araya geleceğini bildirmişti.