Ukrayna, Rusya'yı bir kez daha ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle vurdu - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna, Rusya'yı bir kez daha ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle vurdu

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Rusya, Ukrayna'nın Rostov bölgesine ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı 'Storm Shadow' seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının hedefinin, kimyasal madde üreten 'Kombinat Kamenskiy' fabrikası olduğu duyuruldu.

20.12.2024 19:56  Güncelleme: 22:35
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Rusya, Ukrayna'nın, Rostov bölgesine ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleri ve İngiliz yapımı 'Storm Shadow' seyir füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu saldıraya karşı yanıt verileceğini aktarıldı.

"6 ATACMS VE 4 STORM SHADOW FÜZESİ KULLANILDI"

6 adet ATACMS füzesi ve 4 adet de Storm Shadow füzesinin kullanıldığı belirtilen açıklamada, saldırı ile kimyasal madde üreten 'Kombinat Kamenskiy' fabrikasının hedef alındığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce de Ukrayna'nın Rus toprağındaki unsurlara ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle saldırılar düzenlediğini ve buna cevaben Ukrayna'nın enerji unsurlarını yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıklamıştı. Geçen ay ABD ile İngiltere'nin, Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin verdiği bildirilmişti.

Ukrayna, Rusya\'yı bir kez daha ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle vurdu

Politika, Ukrayna, Savunma, Rostov, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rusya'yı bir kez daha ATACMS ve Storm Shadow füzeleriyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gencay Ozcetin:
    lan kim kimi vurdu ,yaptığınız haberi mikiym sizin 10 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    az önce haber de Rusya Ukrayna yı vurdu diyor burda da tam tersi 6 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Adamlar rahat durmuyor. Derdiniz nedir acaba. Herkesin ölmesini 2 1 Yanıtla
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