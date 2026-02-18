Rusya, Ukrayna'ya Ait 43 İHA'yı Düşürdü - Son Dakika
Rusya, Ukrayna'ya Ait 43 İHA'yı Düşürdü

18.02.2026 12:51
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 43 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 43 insansız hava aracını çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği belirtildi. Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 43 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Bunlar Bryansk, Belgorod, Kursk, Rostov bölgeleri ile Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti, Kırım ve Karadeniz üzerinde düşürüldü" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

