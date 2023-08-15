Rusya, Ukrayna'ya ait Türk yük gemisine yapılan baskının görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya ait Türk yük gemisine yapılan baskının görüntülerini paylaştı

Son Güncelleme: 15.08.2023 14:59

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait Türk yük gemisine yapılan baskının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Rus askerlerinin gemiye iniş yaparak denetim gerçekleştirdiği ve yasaklı malların olup olmadığını kontrol ettiği görülüyor. Denetimin ardından gemi, İzmail Limanı'na doğru yolculuğuna devam etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın İzmail Limanı'na seyreden Palau bandıralı Türk gemisine yapılan baskının yeni görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'dur' ihtarına uyulmadığı için gemiye ateş açıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 13 Ağustos'ta Karadeniz Filosu'na bağlı devriye gemisi Vasily Bykov'dan Palau bandıralı "Şükrü Okan" adlı yük gemisine uyarı ateşi açıldıktan sonra yapılan baskının görüntülerini yayınladı.

Rusya, Karadeniz'de Türk gemisine yapılan baskının yeni görüntülerini paylaştı

Yapılan açıklamada, "Görüntülerde Rus askerlerinin 'dur' ihtarına uymayan kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Denetim ekibinin uygulamayı profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak yürüttüğü belirtildi. Denetim ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından geminin, İzmail Limanı'na doğru yolculuğuna devam ettiği vurgulandı.

Rusya, Karadeniz'de Türk gemisine yapılan baskının yeni görüntülerini paylaştı

"'DUR' İHTARINA UYMADI"

Bakanlıktan 13 Ağustos'ta yapılan açıklamada, "Yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin taşınmasına yönelik denetim için durma talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı" ifadeleri kullanılmıştı. Uyarı ateşinin ardından Vasily Bykov'dan gemiyi denetlemek üzere bir grup askeri taşıyan Ka-29 tipi helikopterin havalandığı belirtilerek, "Telsiz konuşmalarının ardından gemi durdu ve denetim ekibi yük gemisine indi" denilmişti.

Rusya, Karadeniz'de Türk gemisine yapılan baskının yeni görüntülerini paylaştı

Denetimin ardından yük gemisinin İzmail Limanı'na doğru seyrine devam ettiği aktarılan açıklamada, "Karadeniz Filosu belirlenen alanlarda devriye gezmeye devam ediyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: İHA
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Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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