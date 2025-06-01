(ANKARA) - Rusya'nın Kiev Özel Temsilcisi Rodion Miroşnik, Ukrayna'yı barış görüşmelerini sabote etmekle suçladı. İstanbul'daki görüşmeler öncesi yaşanan gelişmeleri eleştiren Miroşnik, Ukrayna'nın diplomatik çözüme engel olacak adımlar attığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Özel Temsilcisi Rodion Miroşnik, Rusya'nın Soloviev Live televizyon programında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın barış görüşmelerini baltalamak ve çatışmadan diplomatik çıkış arayışını engellemek için her türlü çabayı gösterdiğini" söyledi.

Kiev'in İstanbul'daki görüşmeler öncesinde "durumu istikrarsızlaştırdığını" ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Miroşnik, "Şu ana kadar Rusya, İstanbul'da varılan anlaşmalara uygun bir mutabakat taslağı hazırladı. Ancak Ukrayna'da neredeyse bir haftadır zamanlamaya ilişkin büyük bir gürültü kopuyor. Bir taraf barışçıl bir çözüm arıyorsa, bu tür faaliyetlerden kaçınır" dedi.

Miroşnik ayrıca, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin ikinci turundan bir gün önce Kursk ve Bryansk bölgelerinde meydana gelen iki tren kazasının ciddi endişelere yol açtığını belirtti.