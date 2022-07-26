Rusya, uzay istasyonundan ayrılma kararı verdiğini açıkladı

Rusya Federasyonu'nun uzay görevlerinden sorumlu devlet ajansı Roscosmos'un yeni Genel Müdürü Yuri Borisov, bugün 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılama kararı verdiklerini açıkladı.

15 Temmuz'da göreve gelen Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin Roscosmos sitesine yansıyan açıklamasında "Biliyorsunuz ki Uluslararası Uzay İstasyonu konusunda uluslararası işbirliği çerçevesinde çalışıyoruz. Elbette ortaklarımıza karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz ancak bu istasyondan 2024'ten sonra ayrılma kararı alındı. Sanırım bu zamana kadar Rus yörünge istasyonunu oluşturmaya başlayacağız" dedi.