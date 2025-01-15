Rusya ve Ukrayna Arasında 25 Askerin Esir Takası Gerçekleşti

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RUSYA ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 25 Rus ve 25 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ara buluculuğuyla Ukrayna ile esir takası yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 25 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 25 Ukrayna askeri verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Askerlerimiz, Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacak" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 asker ve sivilimiz evine dönüyor. Bunların ağır yaraları ve hastalıkları var. Her birine gerekli tıbbi destek sağlanacak" ifadelerini kullandı.