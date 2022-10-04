Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı - Son Dakika
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Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı

04.10.2022 23:38

Rusya ve Ukrayna, Çin- Vietnam gerginliğinin ardından bu sefer de Kuzey Kore ile Güney Kore arasında sular ısındı. Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü olan Gangneung Hava Üssü'nde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın kaynağı henüz açıklanmazken olayın Kuzey Kore'nin 1 gün önce gerçekleştirdiği füze atışı denemelerinden hemen sonra yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ülkeler arasındaki gerginliklere yenisi eklenmeye devam ediyor. Uzak Doğu'dan son gelen haber de endişe yarattı. Güney Kore'nin Gangwon-Do Eyaletindeki Kuzey Kore'ye en yakın hava üssü olan Gangneung Hava Üssü'nde büyük bir patlama oldu. Görüntülerde patlamanın büyüklüğü gözler önüne seriliyor.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Patlamayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat patlamadan önce paylaşılan görüntülerde bir seyir füzesinin bölgede görüntülendiği iddia edildi.

İLK KEZ FÜZE DENEDİLER

Öte yandan Kuzey Kore, önceki gün 2017 yılından bu yana ilk kez Japonya üzerinden bir füze atışı gerçekleştirmişti. Füzenin ateşlenmesi beş yılın ardından ilk kez Japonya'yı alarma geçirdi. Ülkenin kuzeydoğusunda sirenler çaldı, halktan acilen sığınaklara gitmesi istendi. Bazı bölgelerde tren seferleri bir süre durduruldu. Füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına, Pasifik Okyanusu'na düştüğü açıklandı.

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Son Dakika Dünya Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerilim yükseldi! Askeri üstlerinde patlama yaşandı - Son Dakika
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