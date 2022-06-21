Ryan Gigs, Galler'in milli takımı teknik direktörlüğünden istifa etti - Son Dakika
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Ryan Gigs, Galler'in milli takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

21.06.2022 03:39
Ryan Gigs, Galler'in milli takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

Galler milli utbol takımı teknik direktörü Ryan Gigs, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Galler milli utbol takımı teknik direktörü Ryan Gigs, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gigs, Kasım 2020'de eski kız arkadaşına yönelik şiddet uyguladığı suçlamasıyla tutuklanmış ancak şartlı tahliye edilmişti. Gigs, hakkında yöneltilen şiddet ve tehdit suçlamalarını reddediyor.

Bu suçlamaların ardından Gigs'in görevini geçici olarak yardımcısı Robert Page üstlenmişti. Gigs'in yokluğunda takım bu yıl 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda oynamaya hak kazandı.

Gigs, görevi temelli bırakma kararını uzun süre düşünerek aldığını belirttiği yazılı açıklamasında, "Ülkemi yönetmek bir onur ve ayrıcalıktı. Ancak federasyonun, teknik ekibin ve oyuncuların turnuvaya kesin olarak, net bir şekilde ve antrenörlerinin durumu hakkında herhangi bir spekülasyon olmaksızın hazırlanmaları doğru olacaktır" dedi.

Galler Futbol Federasyonu da Gigs'in istifa kararının ardından bir açıklama yaptı.

İstifayı kabul eden federasyon, görev yaptığı süre için Gigs'e teşekkürlerini iletti ve takımın tüm gücüyle Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na odaklandığını söyledi.

47 yaşındaki milli takımın eski kaptanı olan Page, Ağustos 2019'dan bu yana Gigs'in yardımcısı pozisyonunda. Kasım 2020'den itibaren takımı yöneten menajer, Galler'i Uluslar Ligi'ndeki gruplarında zirveye taşıdı.

Dünya Kupası elemeleri play-off finalinde Ukrayna'yı yenen Galler, 64 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası bileti almış oldu.

Galler, B Grubu'nda İngiltere, ABD ve İran ile aynı gurupta.

Öte yandan Page'in yönetimindeki takım, 2021 yazında oynanan EURO 2020'de de son 16 turuna kalmıştı. Page'in Galler'in kalıcı hocası olması bekleniyor.

Manchester United'ın eski yıldız oyuncularından Giggs'e iki kadına saldırı suçlaması yöneltiliyor.

Giggs, Kasım 2020'de Manchester yakınlarındaki Salford'daki bir adreste, 30'lu yaşlarındaki bir kadına yönelik basit yaralama, 20'li yaşlardaki bir kadına yönelik de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.

Ayrıca 2017-2020 arasında da cebri daranışlarda bulunma suçlaması yöneltilen Giggs, bu suçlamaları reddediyor.

Gigs hakkında açılan dava, 8 Ağustos'ta görülecek. Davanın en az beş gün sürmesi bekleniyor.

İstifa açıklamasında Gigs, menajerlik kariyerine daha sonraki bir tarihte devam etme niyetinde olduğunu söyledi.

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Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti
Kaynak: BBC

Galler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ryan Gigs, Galler'in milli takımı teknik direktörlüğünden istifa etti - Son Dakika

BBC
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