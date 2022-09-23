Koca ve diğer yetkililer, Şuşa'da şehir meydanını, kaleyi, Şair Hurşitbanu Hatavan'ın evini, Şair Molla Penah Vagif'in türbesini, ünlü müzisyen Bülbül'ün müzeye dönüştürülen evini ve Cıdır Ovası'nı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca , Sağlık-İş forumuna katılmak üzere geldiği Azerbaycan 'da Karabağ 'ın sembol şehri Şuşa 'yı ziyaret etti.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Ermenistan, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karabağ'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.