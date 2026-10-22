Sağlık Bakanı Memişoğlu Singapur\'da Ong Ye Kung ile dijital dönüşümü ele aldı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Singapur'da, Sağlık ve Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakanı Ong Ye Kung ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dizi resmi temasta bulunmak üzere geldiğimiz Singapur'da, Sağlık ve Sosyal Politikalar Koordinasyon Bakanı Sayın Ong Ye Kung ile bir araya geldik. Dijital dönüşümden tıbbi cihaz üretimine, halk sağlığı politikalarımızdan yenilikçi sağlık teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede birçok konu başlığını ele aldık. Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modelimiz doğrultusunda attığımız adımları paylaştık. Görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki sağlık iş birliklerine olumlu katkılar sunmasını diliyorum. Nazik ev sahiplikleri için Sayın Ong Ye Kung ve heyetine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.