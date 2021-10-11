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Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti - Son Dakika
BBC

Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti

11.10.2021 15:09

Moskova'nın meşhur Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen bir opera sırasında, sahnede dekor değişimi yapılırken bir kaza yaşandı. Dekorun düşmesi nedeniyle oyunculardan biri yaşamını yitirdi. Seyircilerin bir kısmı, sahnede yaşananların ilk aşamada gösterinin bir parçası olduğunu sandıklarını söyledi

Rus oyuncu Yevgeny Kulesh, Moskova'da bulunan dünyanın en meşhur tiyatro salonlarından biri olan Bolşoy Tiyatrosu'nda sergilenen Sadko operası sırasında, dekor değişirken meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Yevgeny Kulesh'in, dekorun bir parçası alçalırken yanlış yöne gittiği ve bu parçanın altında sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazanın ardından gösteriye ara verildi. Bir süre sonra da seyircilere gösterinin devam etmeyeceği bildirildi.

TELAŞLA KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde oyuncuların telaşla dekoru kaldırmaya çalıştığı ve Kulesh'i kurtarmaya çalıştığı görülüyor. Ancak çabalar başarılı olamıyor. Konuyu araştıran uzmanlar, ölüme yol açan muhtemel ihmal ve olasılıkları değerlendirdiklerini söyledi.

GÖSTERİNİN BİR PARÇASI ZANNETTİLER

Bolşoy Tiyatrosu'ndan cumartesi akşam yapılan açıklamada da, "Gösteri hemen durduruldu, seyircilerden salonu terk etmeleri istendi" ifadeleri kullanıldı. Seyircilerden bir kısmı, duyuruya çok şaşırdıklarını; sahnede yaşananların ilk aşamada gösterinin bir parçası olduğunu sandıklarını söyledi.

"HER YERDE KAN VAR"

Ancak çok kısa bir süre içinde oyuncuların sahnede panik ve dehşet içinde koşturması ve bazılarının "Her yerde kan var, hemen bir ambulans çağırın" diye bağırması üzerine, bunun oyunun bir parçası olmadığını anladıklarını belirttiler.

BU İLK KAZA DEĞİL

Bu, meşhur Bolşoy Tiyatrosu'ndaki ilk sahne kazası değil. Aynı tiyatroda 40 yıl sahne alan deneyimli keman virtüözü Viktor Sedov, Temmuz 2013'teki gösterisi sırasında orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti. 2011'de de Moskova mahkemesi, Bolşoy'un solo baleti Pavel Dimitrichenko'ya, sanat direktörü Sergey Filin'e kendi evinin önünde asit saldırısı düzenleyerek görme yetisini büyük oranda kaybetmesine sebep olmak suçlamasıyla altı yıl hapis cezası vermişti.

Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti

Moskova, Tiyatro, Kaza, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Sahnede dekorun altında kalan tiyatrocu yaşamını yitirdi! Seyirciler gösterinin devamı zannetti - Son Dakika
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