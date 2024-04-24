Yunanistan'da Sahra Çölü tozu nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı - Son Dakika
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Yunanistan'da Sahra Çölü tozu nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı

Yunanistan\'da Sahra Çölü tozu nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı

Sahra Çölü'nden gelen çöl tozu Yunanistan'ın başkenti Atina'yı etkisi altına aldı. Kent, 2018 yılından beri görülen en şiddetli toz taşınımını yaşadı. Türkiye'de de Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli bir şekilde hissedilen toz taşınımının Cuma günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

24.04.2024 13:32
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Bir süredir Afrika'daki Sahra Çölü'nden kuzeybatıya doğru hareket etmesi beklenen çöl tozu bu hafta başında Türkiye'ye ulaşmasının ardından Çarşamba günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü turuncuya boyadı. Kentin 2018 yılından beri görülen en şiddetli toz taşınımını yaşadığı belirtiliyor.

Libya üzerinden Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak havanın yanında taşınan Sahra tozu Marmara ve Ege bölgelerinde Salı gününden beri şiddetli bir şekilde hissediliyor.

Libya'da 21 Nisan gecesinden itibaren hissedilmeye başlanan 'çöl krizi' nedeniyle Derne ve El-Bayda da dahil olmak üzere doğudaki birçok kentte acil durum önlemleri alındı. Pazartesi ve Salı günleri için resmi tatil ilan edildi.

Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Çarşamba günü Ege kıyıları ve İç Anadolu'da aralarında Ankara, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Konya ve Muğla'nın olduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

MGM Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımına bağlı olarak görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Toz taşınımının Türkiye'de Cuma gününden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

Toz taşınımı sırasında solunum yolu rahatsızlığı olanların dışarıda geçirdikleri süreyi sınırlamaları, koruyucu maske takmaları ve toz bulutları dağılana kadar dışarıda fiziksel egzersiz yapmaktan kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Türkiye'de Nisan ayı başında Suriye üzerinden taşınan çöl tozları özellikle doğu ve güneydoğudaki kentleri etkilemişti.

Sahra tozu Atina'yı kapladı

Mart ayının sonlarında ve Nisan ayının başlarında, İsviçre ve Güney Fransa'nın bazı bölgelerini de etkileyen toz bulutlarının ardından Yunanistan semaları yeniden Sahra tozuyla kaplandı.

Ülkenin birçok bölgesinde hava kalitesi düşerken Atina'nın hemen her noktasından görülebilen Akropolis Çarşamba sabahı toz nedeniyle artık görünmüyordu.

Bulutlar kuzeydeki Selanik'e kadar ulaştı.

Sahra Çölü yılda 60 ila 200 milyon ton mineral tozu salıyor.

Tozun çoğu hızla yere iniyor, ancak küçük parçacıkların bir kısmı büyük mesafeler kat ederek bazen Avrupa'ya ulaşabiliyor.

Yunanistan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla birleşince boğucu bir hal aldı.

Ülkede son 24 saatte 25 orman yangını bildirildi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da Sahra Çölü tozu nedeniyle gökyüzü turuncuya boyandı - Son Dakika

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