İran, Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıya misilleme yaparak İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" operasyonu düzenlemişti.
Dün gece saatlerinde İran'a misilleme yaparak 3 drone ile birçok nükleer santralin bulunduğu İsfahan'ı hedef alan İsrail ordusu küçük çaplı saldırıda pek de istediği neticeleri alamadı.
İsrail saldırısı ardından karşı bir operasyon düzenleyip düzenlemeyeceği merak konusu olan İran'da Cuma namazı öncesinde kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Reisi konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi.
Dakikalarca icraatlarından bahseden Reisi yaşanan gerilimle ilgili "İran, İsrail'e gücünü gösterdi" ifadelerini kullanmakla yetindi.
İsrail, İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna yaptığı misillemeyle ilgili İranlı bir yetkiliden açıklama gelmişti. Yetkili, "İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planımız yok" diyerek karşı bir saldırının kapısını kapatmıştı.
Son Dakika › Dünya › Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi - Son Dakika
Birleşmiş Milletler'in Filistin devletini tanıması önerisiyle Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD veto kullanarak Filistinlilerin kuruluşa tam üyeliğini engelledi. İngiltere ve İsviçre çekimser kalırken, konseyin geri kalan 12 üyesi lehte oy kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden sahası heyelanında toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Arama çalışmaları devam ederken, daha önce de bir işçinin cenazesine ulaşılmıştı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmediği belirtildi. Deprem, İzmir genelinde hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, deprem sonrası yapılan saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.
Türk Kızılay öncülüğünde temin edilen gıda, bebek malzemeleri ve uyku tulumu gibi acil ihtiyaç ürünlerinin yüklendiği 9. İyilik Gemisi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı. Gemiden indirilecek olan 3 bin 774 ton insani yardım malzemesi, tır ve kamyonlarla Refah Sınır Kapısı'na taşınacak ve İsrail saldırıları altındaki Gazzelilere ulaştırılacak.
İsrail'in İran'a yönelik 3 drone ile gerçekleştirdiği misilleme saldırısıyla ilgili ortaya atılan bir iddia büyük ses getirdi. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian, İran'a yapılan saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu belirterek, bu İHA'ların İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı. Dalirian'ın açıklaması akıllara "Saldırıyı İran'daki casuslar mı yaptı?" sorusunu getirdi.
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