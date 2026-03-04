Saldırıların ardından İran'daki cadde bu hale geldi - Son Dakika
Saldırıların ardından İran'daki cadde bu hale geldi

Saldırıların ardından İran\'daki cadde bu hale geldi
04.03.2026 21:46
ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran Tahran'daki Türkmenistan Caddesi'ndeki yıkım görüntülendi. Saldırılar sonrası enkaz haline gelen binalar saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar, bölgeyi kan gölüne çevirdi. Başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kentine saldırılar düzenlenirken; İran da misilleme saldırılarında bulundu.

CADDE HARABEYE DÖNDÜ

ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran Tahran'daki Türkmenistan Caddesi'ndeki yıkım görüntülendi. Saldırılar sonrası enkaz haline gelen binalar saldırının şiddetini gözler önüne serdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 1045 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırıların ardından İran'daki cadde bu hale geldi

Saldırıların ardından İran'daki cadde bu hale geldi
