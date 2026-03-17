Şam\'da Alkol Satışı Yasaklandı

Suriye'nin başkenti Şam'da üç Hristiyan mahallesi dışında alkol satışı yasaklandı.

Şam Belediyesi kararın "toplumdan gelen sayısız şikayet ve istek üzerine kamu ahlakını ihlal eden hareketlerin ortadan kaldırılması amacıyla" alındığını belirtti.

Fransız AFP ajansının haberine göre belediye "Şam genelindeki restoranlar ve gece kulüplerinde alkollü içkilerin satışının yasaklandığını" duyurdu.

Belediye, alkollü içeceklerin kapalı şişelerde satışının Bab Touma, Kassaa ve Bab Şarki semtlerinde, sadece ticari bina ruhsatıyla bu amaçla kurulan işletmelerde yapılabileceğini açıkladı.

Şam'ın bu semtleri yoğun Hristiyan nüfusa sahip ve gece hayatıyla tanınıyor.

Buna ek olarak, alkol satan işletmelerin cami, kilise, okul ve mezarlıklardan en az 75 metre, polis karakolları ve hükümet binalarından en az 20 metre uzakta olması kuralı getirildi.

Alkol satan işletmelerin yeni kurallara üç ay içinde uyması gerektiği de vurgulandı.

Beşar Esad iktidarının devrilmesiyle Aralık 2024'te iş başına gelen Suriye'deki yeni hükümet kamusal alandaki davranışlara yönelik resmi bir kısıtlamaya gitmedi.

Ancak bazı olaylar hükümetin muhafakazarlığı dayattığı kaygılarını artırdı.

Ocak ayında kamu çalışanı kadınlara makyaj yasağı konması tartışma yaratmıştı.

Geçen yıl da kamusal plajlarda kadınlara tesettür mayosu giyme zorunluluğu getirilmişti.