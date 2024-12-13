Şam\'da Emevi Camisi\'nde İlk Cuma Namazı: Esad Rejiminin Sonu Kutlandı

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MUHALİF grupların düzenlediği operasyon ile özgürlüğüne kavuşturulan ve Baas rejiminin sona erdiği Suriye'nin başkenti Şam'ın simgesi Emevi Camisi'nde kılınan ilk cuma namazına Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi.

Suriye'nin başkenti Şam, geçen hafta muhalif grupların düzenlediği operasyon ile kurtarıldı. Bu gelişmenin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Rusya'ya gitmesiyle Baas rejimi de sona erdi.

Yeni dönemin başlamasıyla büyük mutluluk yaşanan Şam'da, bugün ilk cuma namazında Şam sakinleri ile Suriye'nin farklı kentlerinden gelen binlerce kişi Emevi Camisi'ne akın etti. Çocuk, kadın, yaşlı ve silahlı muhaliflerin akın ettiği camiye tekbirler eşliğinde gelen binlerce kişi özgürlüğü kutlayıp, Esad aleyhine sloganlar attı.

Camiye gelenlerin büyük bölümü savaş nedeniyle Şam'dan ayrıldıklarını ve yıllar sonra Emevi Camisi'nde cuma namazı kıldıkları için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Caminin içerisine sığmadığı için avluda da saf tutan binlerce kişi hep birlikte Suriye'deki geçici hükümetin başbakanı Muhammed El Beşir, ilk olarak hutbe verdi ve buradaki konuşmasında bundan sonra Suriye'de herkesin özgür ve rahat olacağını baskı rejiminin son bulduğunu ifade etti. Binlerce kişilik kalabalık geçici hükümetin başbakanı Muhammed El Beşir'in kıldırdığı namazın ardından da Şam'ın özgürleşmesi ve Esad'ın ülkeden ayrılmasını sloganlar atarak kutladı.