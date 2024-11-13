Samantha Harvey 2024 Booker Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Samantha Harvey 2024 Booker Ödülü'nü Kazandı

Samantha Harvey 2024 Booker Ödülü\'nü Kazandı

Samantha Harvey, uzayda geçen 'Orbital' romanıyla 2024 Booker Ödülü'nü kazandı.

13.11.2024 11:07
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İNGİLİZ yazar Samantha Harvey, 2024 Booker Ödülü'nü Uzayda geçen romanı 'Orbital' ile kazandı.

İngiliz yazar Samantha Harvey, 2024 Booker Ödülü'nü uzayda geçen ilk roman olan Orbital ile kazandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bir grup astronotu takip eden Orbital, dünyaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Bu yıl ödüle aday olan kitaplar arasında Orbital, Birleşik Krallık'ta en çok satan eser olurken, önceki üç Booker Ödülü kazananının toplam satışını geçti. Harvey 2019'dan beri ödülü kazanan ilk kadın oldu. İngiliz yazar Londra'daki Old Billingsgate'de düzenlenen törende 50 bin sterlinlik ödülü kazandı ve bu ödülü "Dünya ve barış için çalışan herkese" ithaf etti.

Harvey, yazma sürecinde kendine "Uzay hakkında yazan Wiltshire'da masasında oturan bir kadını kim duymak ister, özellikle oraya gitmiş insanlar varken?" diye sorduğunu belirtti. Harvey konuşmasında, "Tamamen şoktayım ve çok heyecanlıyım" dedi ve ödülün hayatını değiştireceğini ekledi. 50 bin sterlinlik ödülü nasıl harcayacağı sorulduğunda ise "Kendime yeni bir bisiklet alacağım, hem de iyi bir bisiklet" yanıtını verdi.

REKOR SAYIDA KADIN ADAY OLDU

Bu yılın Booker kısa listesinde, toplam altı finalistten beşinin kadın olmasıyla ödül tarihinde rekor sayıda kadın temsil edildi. Harvey'nin yanı sıra aday gösterilen diğer yazarlar şu şekilde sıralandı:

James - Percival Everett (ABD)

Creation Lake - Rachel Kushner (ABD)

Held - Anne Michaels (Kanada)

The Safekeep - Yael van der Wouden (Hollanda)

Stone Yard Devotion - Charlotte Wood (Avustralya)

Booker Ödülü, İngilizce yazılmış ve Birleşik Krallık veya İrlanda'da yayımlanmış kurgu eserlere sahip tüm dünyadan yazarlara açık. Geçmiş yıllarda ödülü kazanan yazarlar arasında Margaret Atwood, Hilary Mantel, Bernardine Evaristo ve Salman Rushdie gibi isimler bulunuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Samantha Harvey 2024 Booker Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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