Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı - Son Dakika
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Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

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Sismik hareketliliğin devam ettiği Ege'deki volkanizmayla ilgili Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu'dan korkutan bir açıklama geldi. Santorini'de Yeni Kameni volkanının aktif hale geldiğini belirten Papadimitriu, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı.

21.02.2025 21:27  Güncelleme: 21:59
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Ege Denizi'nde meydana gelen 'deprem fırtınası'nın etkisi azalsa da sürüyor.

Santorini'deki volkan aktif hale geldi: 6,3 deprem olabilir

İKİ OLASI SENARYO VERDİ

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydetti. Profesör, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

Santorini'deki volkan aktif hale geldi: 6,3 deprem olabilir

6-6,3 DEPREM OLABİLİR

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

Santorini'deki volkan aktif hale geldi: 6,3 deprem olabilir

"OCAK AYI SONLARINDAN İTİBAREN AKTİF HALE GELDİ"

Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Santorini'deki volkan aktif hale geldi: 6,3 deprem olabilir
Santorini\'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser:
    El-Alemi kıyamet Alemetleri korkutmuyor bunlar volkandan bahsediyor şakamısınız siz dünyadaki bütün volkanlar patlasa glatasaray yinede şike yapmaktan vaz geçmez 109 62 Yanıtla
    Gakko 23:
    moloz yığını 1 0
    Yakup Üçüncü:
    Efsane yorum Ferhat kardeşim:))) 0 1
  • Casper:
    Derhal Boşaltın 11 6 Yanıtla
    Murat Ceylan:
    tamam 0 0
  • Süleyman Duman:
    la fero bunu da GS ye bagladin ya alemsin:)) 13 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    fero eser evindeki döşeği Galatasaray patlatmış Amman ha 5 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ya ada da ada toprakta toprak diye tutturmamak lazım bir anda her şey yok olur gider rahmetli ne demiş şarkısında huzurum kalmadı fani dünyada yapıştı canıma bir kara sevda .ışığın bol olsun FERDİ BABA . 3 0 Yanıtla
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