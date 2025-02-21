Ege Denizi'nde meydana gelen 'deprem fırtınası'nın etkisi azalsa da sürüyor.
Yunan basınına açıklamalarda bulunan Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydetti. Profesör, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.
Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.
Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek" değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Dünya › Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı - Son Dakika
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