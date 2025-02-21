Santorini\'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

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Ege Denizi'nde meydana gelen 'deprem fırtınası'nın etkisi azalsa da sürüyor.

İKİ OLASI SENARYO VERDİ

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Atina Üniversitesinden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydetti. Profesör, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

6-6,3 DEPREM OLABİLİR

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı. Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

"OCAK AYI SONLARINDAN İTİBAREN AKTİF HALE GELDİ"

Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek" değerlendirmesinde bulundu.