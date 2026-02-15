Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...

ABD'de kamuoyuna açıklanan yeni soruşturma belgeleri, Jeffrey Epstein'ın 2014-2019 yılları arasında popüler bir alışveriş sitesi üzerinden yüzlerce sipariş verdiğini ortaya koydu. Dosyalarda yer alan makbuzlar, söz konusu dönemde yaklaşık 1.000'den fazla alışveriş yapıldığını gösteriyor.

Belgelerde; okul çağındaki genç kızlara yönelik üniforma parçaları, bebek ürünleri, çeşitli kostümler, cinsel içerikli aksesuarlar, cinsel performans artırıcı ürünler, deri kırbaç, striptiz direği ve küçük boyutlu kameralar gibi dikkat çekici ürünlerin yer aldığı görülüyor. Ayrıca klasik giyim ürünleri ve elektronik ekipmanlar da sipariş listesinde bulunuyor.

ADALET BAKANLIĞI DOSYALARINDA YER ALDI

Uzmanlar, söz konusu alışveriş kayıtlarının tek başına suç kanıtı oluşturmadığını, ancak Epstein hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında davranış kalıplarına dair bağlamsal veri sunduğunu belirtiyor. Belgeler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan geniş kapsamlı dosyaların bir parçası olarak paylaşıldı.