Sapık milyarderin planı ifşa oldu: Topkapı Sarayı'na takıntılıydı

18.02.2026 09:25
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın ABD Adalet Bakanlığı tarafından ifşa edilen dosyasından çıkan detaylar dünyayı sarsmaya devam ediyor. Mağdurlardan Rina Oh, Epstein'ın sıklıkla kendisine dile getirdiği bir "Harem Planı" olduğunu söyledi. Rina "Epstein Topkapı Sarayı'na takıntılıydı, mimarisini, kültürünü ve tarihini ayrıntılı biçimde incelememi istiyordu" ifadelerini kullandı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın Adalet Bakanlığı tarafından servis edilen dosyalarındaki detaylar büyük ses getirmeye devam ediyor.

EPSTEIN MAĞDURU BİLİNMEYENLERİ ANLATTI

Milliyet.com.tr'den Pırıl Cennet'e konuşan Epstein mağduru Rina Oh, istismar ağının perde arkasını ve bilinmeyenleri tek tek sıraladı. Epstein'in kendisini sanat okulundan lisans diploması almak için burs vaadiyle kandırdığını anlatan Oh, sapık milyarderin kendisini birçok kez evine davet ettiğini söyledi. Epstein'ın planlarından bahsettiğini belirten genç kadın "Bir haremin parçası olacağımı ve onun 'gözdesi' konumunda bulunacağımı söyledi. Kendisinin benim 'akıl hocam' olacağını ifade etti ancak yaklaşık iki yıl süren konuşmalarımız boyunca kendisinden sürekli üçüncü tekil şahıs olarak, 'Sultan' diye söz ediyordu. Bu durum oldukça kafa karıştırıcıydı ama aslında kendisinden bahsettiğini biliyordum" dedi.

"HAREM PLANI VARDI"

Epstein'ın sıklıkla dile getirdiği bir "Harem Planı" olduğunu söyleyen Oh, "Sultan, harem ve saray gibi kavramlardan bahsediyordu. Dünyayı bu çerçevede görmem için beni tamamen bu düşünce sistemine inandırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

"TOPKAPI SARAYI'NA TAKINTILIYDI"

Mağdur Rina Oh, Epstein'in Türkiye'den sık sık söz ettiğinin de altını çizdi. Oh "Osmanlı İmparatorluğu'na takıntılıydı ve sürekli bundan bahsediyordu. Benden Osmanlı İmparatorluğu haremiyle ilgili tüm tabloları, mimari yapıları, sarayları ve haremdeki kadınlar tarafından yazılmış anlatıları incelememi istedi. Topkapı Sarayı'na takıntılıydı ve mimarisini, kültürünü ve tarihini ayrıntılı biçimde incelememi istiyordu" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Hukuk, Dünya, Son Dakika

