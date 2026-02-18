Sapık milyarderin planı ifşa oldu: Topkapı Sarayı'na takıntılıydı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın Adalet Bakanlığı tarafından servis edilen dosyalarındaki detaylar büyük ses getirmeye devam ediyor.

EPSTEIN MAĞDURU BİLİNMEYENLERİ ANLATTI

Milliyet.com.tr'den Pırıl Cennet'e konuşan Epstein mağduru Rina Oh, istismar ağının perde arkasını ve bilinmeyenleri tek tek sıraladı. Epstein'in kendisini sanat okulundan lisans diploması almak için burs vaadiyle kandırdığını anlatan Oh, sapık milyarderin kendisini birçok kez evine davet ettiğini söyledi. Epstein'ın planlarından bahsettiğini belirten genç kadın "Bir haremin parçası olacağımı ve onun 'gözdesi' konumunda bulunacağımı söyledi. Kendisinin benim 'akıl hocam' olacağını ifade etti ancak yaklaşık iki yıl süren konuşmalarımız boyunca kendisinden sürekli üçüncü tekil şahıs olarak, 'Sultan' diye söz ediyordu. Bu durum oldukça kafa karıştırıcıydı ama aslında kendisinden bahsettiğini biliyordum" dedi.

"HAREM PLANI VARDI"

Epstein'ın sıklıkla dile getirdiği bir "Harem Planı" olduğunu söyleyen Oh, "Sultan, harem ve saray gibi kavramlardan bahsediyordu. Dünyayı bu çerçevede görmem için beni tamamen bu düşünce sistemine inandırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

"TOPKAPI SARAYI'NA TAKINTILIYDI"

Mağdur Rina Oh, Epstein'in Türkiye'den sık sık söz ettiğinin de altını çizdi. Oh "Osmanlı İmparatorluğu'na takıntılıydı ve sürekli bundan bahsediyordu. Benden Osmanlı İmparatorluğu haremiyle ilgili tüm tabloları, mimari yapıları, sarayları ve haremdeki kadınlar tarafından yazılmış anlatıları incelememi istedi. Topkapı Sarayı'na takıntılıydı ve mimarisini, kültürünü ve tarihini ayrıntılı biçimde incelememi istiyordu" diye konuştu.