İspanya Kraliçesi Letizia\'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı

İspanya Kralı 6. Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia'nın eski eniştesi Jaime del Burgo ile yaşadığı gizli aşk skandalıyla ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Del Burgo, sosyal medya platformunda paylaştığı tweet'lerde ilişkilerinin dört aşamasını anlattı ve Letizia'nın kendisiyle evlenmek için Kral'dan boşanmayı planladığını söyledi. Ayrıca, Del Burgo Kraliçe Letizia'yı eleştirerek onun monarşi karşıtı ve komünist olduğunu ifade etti.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin 51 yaşındaki eşi Kraliçe Letizia'nın eski eniştesi Jaime del Burgo (53) ile gizli aşk yaşadığı haberi büyük yankı uyandırmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Del Burgo, Kraliçe Letizia'nın kendisiyle evlenmek için Kral'dan boşanmayı planladığını da söyledi.

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KİTAPTA YASAK AŞK İTİRAFI YAPMIŞTI

Del Burgo, Letizia'nın kız kardeşi Telma Ortiz ile evlenmeden önce Letizia ile aşk yaşadıklarını, kısa bir süre önce piyasaya çıkan "Letizia ve Ben" isimli kitapta açıklamıştı. Kraliçenin eski eniştesiyle ilişkisinin Kral Felipe ile 2004'te evlendikten sonra da devam ettiği belirtilmişti.

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SENE SENE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN BOYUTUNU YAZDI

Del Burgo, sosyal medya hesabından yasak aşkıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

" 1) 2002'den 2004'e kadar aşk ilişkisi

2) 2004'ten 2010'a kadar dost ve sırdaş

3) 2010-2011 tarihlerinde uzun süreli aşk

4) 2012-2016 arası akrabalık."

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YASAK AŞKI İÇİN KRAL'DAN BOŞANMAYI BİLE PLANLAMIŞ

Kraliçe Letizia'nın kendisiyle evlenmek için Kral'dan boşanmayı planladığını da söyleyen Del Burgo, Kraliyet ailesine yönelik eleştirilerde bulundu. Del Burgo, "Letizia her zaman soldaydı; aslında monarşi karşıtı, anti-Katolik, komünist vs. Onu bu siyasi eğilimleri yüzünden de sevdim. Taht İspanya halkına ait, tek bir aileye değil" dedi.