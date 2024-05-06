Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza - Son Dakika
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Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan Nilüfer Gölü, beyaz renkli nilüfer çiçekleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar tarafından taşındığı ve koruma altında olduğu belirtildi. Bu eşsiz çiçekleri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten dolayı 387 bin 141 TL ceza uygulanıyor. Nilüfer çiçekleri, Nisan ayından Kasım ayının sonlarına kadar güzel manzaralar oluşturuyor.

06.05.2024 11:05  Güncelleme: 12:21
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Nilüfer çiçeği endemik tür olması sebebiyle yasal koruma altında bulunan türler arasında yer alıyor. Sadece akarsu ve göletlerde yetişen nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

SUYUN DİBİNDEN KÖKLENEN EŞSİZ GÜZELLİK

Biga ilçesine bağlı Kalafat köyünde 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, "Lotus" çiçeği olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer çiçeği, suyun dibinde çamurda kökleniyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun ise Amazon ormanlarından göçmen kuşlar ile taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor.

Koruma altındaki çiçeği koparanlara büyük ceza! Nilüfer koparmanın bedeli 387 bin 141 TL

NİLÜFER KOPARMANIN CEZASI 387 BİN TL

Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Nisan ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçiler için güzel manzaralar oluşturuyor. Koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 387 bin 141 TL ceza kesiliyor.

Koruma altındaki çiçeği koparanlara büyük ceza! Nilüfer koparmanın bedeli 387 bin 141 TL

NİLÜFER ÇİÇEĞİNİN ANLAMI

Oryantal kültürler için bu bitki çok önemlidir. Budizm'de saflık ve yenilenmenin sembolü olan bir yaşam çiçeğidir. Lütuf ve güzelliği temsil eden bu bitki, göletlerde ve akarsularda yetişir. Dini törenler sırasında sıklıkla kullanıldığı için bu durum ona mistik bir özellik verir. Nilüfer suyun üzerinde narin bir şekilde süzülür, bu da tüm su çiçekleri arasında benzersizdir.

Her kültür, rengine bağlı olarak bu büyüleyici çiçeğe kendi anlamını verir. Mavi Nilüfer, eski Mısırlılar tarafından öteki dünyanın, reenkarnasyonunun ve gizemlerinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayı ritüellerinde ve meditasyonlarında önemli bir rol oynamıştır.

Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Koruma altındaki çiçeği koparanlara büyük ceza! Nilüfer koparmanın bedeli 387 bin 141 TL
Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza - Son Dakika
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