Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgilerin olduğu çantasını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgilerin olduğu çantasını kaybetti

Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgilerin olduğu çantasını kaybetti

Japonya'da Maliye Bakanlığı'nda görev yapan bir kişi, iş arkadaşlarıyla bir akşam içmeye gittiğinde kaybetmemesi gereken bir şeyi kaybetti. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 187 kişinin kişisel verilerini içeren belgelerin yer aldığı çanta ortadan kayboldu.

11.02.2025 19:13
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Japonya'da Maliye Bakanlığı'nda görev yapan bir kişi, 6 Şubat günü Yokohama'da iş arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına gitti. Adı açıklanmayan çalışan, 5 saat kaldığı mekanda 9 bardak alkol tüketti.

GİZLİ BİLGİLERİN OLDUĞU ÇANTASINI KAYBETTİ

En sonunda sarhoş olan çalışan, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 187 kişinin kişisel verilerini içeren belgelerin yer aldığı çantasını kaybetti. Bakanlık çalışanı, Yokohama'dan Sumida şehrinde bulunan evine dönmek için bindiği trenden inene kadar çantasını kaybettiğinin farkına varmadı. Çantada söz konusu çalışanın kişisel bilgileri ve iş bilgisayarı da vardı.

BAKANLIK DOĞRULADI

Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "kamu güvenini büyük ölçüde sarsan bu olay için içten bir şekilde üzgün olunduğu" belirtildi. Açıklanmada, çalışanın bakanlığın gümrük ve tarife biriminde görevli olduğu kaydedildi.

Maliye Bakanlığı, Güvenlik, Japonya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sarhoş bakanlık çalışanı, gizli bilgilerin olduğu çantasını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesut Atay:
    samuray kılıcı ile yaşamına son verecek mi? 5 0 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    bizim Türkiye'de böyle olaylar yüzlerce kez vardır. ama açığa çıktığı vakit hemen jet hızıyla güvenlik nağmeleri ile yalanlanır 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    akiko makoko tokyo koroko 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    kendini yakmış 2 0 Yanıtla
  • Ferhat Cetinkaya:
    Bunu elimizden almamlıydılar 0 0 Yanıtla
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